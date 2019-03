25. März 2019, 22:14 Uhr Pfaffenhofen a. d. Glonn Tennistraining beim VfL Egenburg

Im Sommer können Kinder und Jugendliche von sechs Jahren an wieder am Tennistraining des VfL Egenburg teilnehmen. Wie der Verein mitteilt, findet das Training mit Roman Große immer donnerstags statt und beginnt nachmittags um 14 Uhr. Die Einteilung der Teilnehmer erfolgt je nach Spielstärke und Alter in einer Gruppe von drei bis fünf Kindern. Gebucht werden kann ein Zehnerblock. Für Neueinsteiger findet am Montag, 29. April, ein kostenloses Schnuppertraining statt, für das man sich von sofort an und bis zum 11. April unter vfltennisjugend@gmail.com anmelden kann. Unter dieser E-Mail-Adresse gibt es auch weitere Informationen zur diesjährigen Tennissaison beim VfL Egenburg.