Der Gemeinderat hat sich auf seiner Sitzung mit Infrastrukturthemen beschäftigt - und eine wichtige Entscheidung getroffen, welche die sanierte Ortsdurchfahrt durch Pfaffenhofen betrifft. Sie ist seit einigen Wochen wieder benutzbar. Durch die neuen Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Kinderhauses ist es laut Bürgermeister Helmut Zech (CSU) angebracht, dort die Geschwindigkeit auf dreißig Kilometer in der Stunde zu beschränken. "Vorerst eine temporäre Maßnahme", erläuterte der Rathauschef der SZ. Wenn weitere Erkenntnisse über die neue Verkehrssituation vorlägen, werde das Thema erneut behandelt und die Geschwindigkeitsbegrenzung eventuell wieder aufgehoben.

Außerdem stellte das Aichacher Ingenieurbüro Mayr erste Pläne für die Einführung eines getrennten Entsorgungssystems für Schmutzwasser und Regenwasser im Ortsteil Unterumbach vor. Der Rathauschef erläuterte: "Das ist kein kurzfristiges, sondern ein mittelfristiges Projekt." Das bestehende Mischabwassersystem funktioniere reibungslos. Doch wenn die Durchfahrtsstraße überplant werde, sollten die Planungen für ein Trennsystem schon in der Schublade liegen, so Zech. Er rechnet in fünf Jahren mit dem Startschuss für das Vorhaben. Der Gemeinderat segnete eine Vereinbarung zur Übernahme des Abwassers aus dem Egenhofener Ortsteil Weyhern einstimmig ab - in Egenhofen geschah das schon vor zwei Wochen.