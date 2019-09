Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn bietet eine kostenlose Rattenbekämpfung an. Wer auf seinen Anwesen von den Nagern geplagt wird, der kann sich in der Gemeindeverwaltung bis spätestens 16. September unter der Telefonnummer 08134/257 98-10 melden. Die Rattenbekämpfung findet dann einen Tag später am 17. September statt.