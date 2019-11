Die Zeichen mehren sich, dass der langjährige Pfaffenhofener Bürgermeister Helmut Zech (CSU) bei der Kommunalwahl am 15. März des kommenden Jahres Konkurrenz erhält. Der neugegründete Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen hat die Wahl eines Kandidaten oder einer Kandidatin auf der Tagesordnung seiner Nominierungsversammlung am kommenden Freitag stehen. "Als Option", wie der Sprecher des Ortsvereins, Tobias Hartmann-Brockhaus, betont. "Auch wenn sich die Anfragen inzwischen mit Nachdruck häufen, ob wir in Pfaffenhofen an der Glonn auch einen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen, wird das erst auf der Aufstellungsversammlung bestimmt werden können", so Hartmann-Brockhaus weiter. Nichtsdestotrotz scheint in den grünen Reihen Interesse an dem Rathaus-Chefsessel zu bestehen - warum sollte ansonsten der Punkt überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Veranstaltung geht am Freitag, 15. November, in Farfallinas Patisserie im Ortsteil Wagenhofen, Landstraße 4, von 19.30 Uhr an über die Bühne. Der Kreistagskandidat Ludwig Gasteiger, bekannt als Geschäftsführer des Kreisjugendrings Dachau, wird ein Grußwort sprechen, kündigt Hartmann-Brockhaus an.