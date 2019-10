Die Pfaffenhofener und Odelzhausener Grünen wollen sich an den Kommunalwahlen des kommenden Jahres beteiligen und in Pfaffenhofen eine Liste mit Gemeinderatskandidaten aufstellen. An eine eigene Liste in Odelzhausen sei nicht gedacht, sagte der Sprecher des Ortsvereins, Tobias Hartmann-Brockhaus. In der Gemeinde ist mit der Bürgergemeinschaft Odelzhausen (BGO) eine den Grünen nahe politische Kraft etabliert. Deren Vorsitzender Roderich Zauscher sitzt für die Grünen im Kreistag.

Die Grünen der beiden Nachbargemeinden luden nun zu einer ersten Veranstaltung ein. "Immerhin dreißig Interessierte sind gekommen", freute sich Hartmann-Brockhaus. "Wir wollen Politik jenseits des Kirchturm-Kreises machen", erklärte er. Auf dem Hergertswiesener Friedelhof im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg ging es um die sogenannte Solidarische Landwirtschaft (Solawi), ein Gemeinschaftskonzept, das seit einigen Jahrzehnten in verschiedenen Ländern - etwa in der Schweiz - praktiziert wird. Das Konzept dahinter erklärt Hartmann-Brockhaus so: "Die Mitglieder einer Solawi-Gemeinschaft finanzieren mit einem festen monatlichen Betrag die jeweiligen Landwirte und erhalten im Gegenzug einen Anteil der Ernte." Durch kürzeste Transportwege vom Erzeuger zum Verbraucher könnten sowohl Kosten als auch klimaschädliche Kohlendioxid-Emissionen reduziert werden. Trotz der aufwendigeren Produktion seien die Preise der angebotenen Produkte mit denen aus dem Biolebensmittelhandel vergleichbar, sagte Hartmann-Brockhaus.

Friedelhof-Betreiber Jonas Machnik führte die Besucher über die Anbauflächen und informierte über das Projekt. Der Friedelhof versorgt derzeit rund 35 Haushalte mit frischem Gemüse und Salat. Regionalität, Saisonalität und Bioanbau seien dabei eine Selbstverständlichkeit. Machnik erklärte: "Durch einen gesünderen Boden werden auch die auf ihm gewachsenen Lebensmittel gesünder und schmecken besser."

Im November wollen die Grünen eine Nominierungsveranstaltung für die Kommunalwahl durchführen. Ob sie eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten für den Bürgermeisterposten stellen, ist noch offen.