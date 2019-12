Am Samstagvormittag gegen elf Uhr fuhr die Lenkerin eines VW Caddy bei Pfaffenhofen/Glonn eine 53-jährige Frau an und anschließend weiter. Die Frau half zum Unfallzeitpunk Kindern die Kreisstraße 13 am Kreisverkehr zur Staatsstraße 2052 zu überqueren. Fußgänger haben dort Vorrang. Eine bisher noch unbekannte Caddy-Fahrerin wollte aus dem Kreisverkehr in Richtung Furtmühle ausfahren, was jedoch wegen der querenden Kinder und der helfenden Frau nicht sofort möglich war. Meckernd rollte die Caddy-Fahrerin gegen die 53-jährige, welche sich dadurch leicht verletzte. Die Lenkerin des Caddy fuhr danach einfach weiter. Das Fahrzeug ist weiß oder silbern und hat ein Fürstenfeldbrucker Kennzeichen, die Fahrerin ist zwischen 40 und 50 Jahren alt. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter 08131/561-0.