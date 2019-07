9. Juli 2019, 22:11 Uhr Pfaffenhofen a. d. Glonn 70-Jahrfeier des VfL Egenburg

Der VfL Egenburg lädt zu seiner 70-Jahr-Feier vom 12. bis 14. Juli ein. Lediglich beim Kabarettabend am Freitag um 20 Uhr in der Gemeindehalle Pfaffenhofen, für den es noch Restkarten gibt, wird Eintritt erhoben. Chris Böttcher, einer der bekanntesten und populärsten bayerischen Kabarettisten, präsentiert unter dem Titel "s'Beste" eine Mischung aus seinem aktuellen Programm "Freischwimmer" und Höhepunkten bisheriger Nummern. Am Samstag, 13. Juli, findet dann der "Tag der Vereine" statt: Die Tennisabteilung hat ein Nostalgieturnier organisiert, die Stockschützen führen ein Jubiläumsturnier durch und die AH-Mannschaft der Fußballabteilung tritt auf dem Sportplatz an. Ab etwa 21.30 Uhr startet der Festabend des Vereins, bei dem die Band "El Prosit" Stimmung garantiert.

Der Festsonntag am 14. Juli beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Gemeindehalle. Danach folgen ein Fußballturnier und der "VfL-Junior-Daviscup" der Tennisabteilung. Zudem lädt der VfL zum "Tag der offenen Tür" in das neue Sportheim ein. Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag hat die Abteilung Gymnastik & Fitness von 13 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm vorbereitet.