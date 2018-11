12. November 2018, 21:56 Uhr Petershausener SPD Stammtisch diskutiert über die Zukunft der Partei

"Es muss sich etwas ändern!" - das findet der Petershausener Ortsverein der SPD. Deshalb veranstalten die Sozialdemokraten von sofort an an jeden zweiten Mittwoch im Monat einen Stammtisch, der sich mit der Zukunft der SPD beschäftigen soll. "Themen wie die Fortschreibung der Wertetradition der Sozialdemokratie - Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität - und neue zukunftsfähige Konzepte bleiben immer topaktuell", heißt es in einer Pressemitteilung. Um sie unter den Bedingungen des Prinzips der Nachhaltigkeit durchzusetzen, brauche es Mitbestimmung und Unterstützung von Freunden und Mitgliedern der SPD. "Jeder ist gefragt." Der erste Stammtisch findet am Mittwoch, 14. November, um 19.30 Uhr in der Sportgaststätte Petershausen in der Moosfeldstraße 15. Alle interessierten Bürger sind willkommen.