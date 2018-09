6. September 2018, 22:07 Uhr Petershausener Kommunalpolitiker vor Gericht Bürgermeister zeigt Gemeinderätinnen an

Weil sie sich von Petershausens Rathauschef unzureichend informiert fühlen, bleiben Lydia Thiel und Inge Dinauer bei einem nichtöffentlichen Treffen über ein wichtiges Bauprojekt im Raum. Das lässt sich Marcel Fath nicht gefallen

Von Viktoria Großmann, Petershausen

Am Mittwoch traf Marcel Fath, Bürgermeister von Petershausen, Mitglied der Freien Wähler, eine CSU-Gemeinderätin vor Gericht. Er hatte sie angezeigt wegen Hausfriedensbruchs. In der Verhandlung zog er die Anzeige zurück. Doch nicht nur Lydia Thiel hatte eine Anzeige erhalten, sondern auch Inge Dinauer, parteilose Gemeinderätin. Die Anzeige liegt dem Amtsgericht noch nicht vor. Zurückziehen will der Bürgermeister die Anzeige auf keinen Fall. "Ich werde es nicht auf sich beruhen lassen", sagt Fath. "Eine sachliche Auseinandersetzung mit ihr ist nicht möglich. Da kommen nur Störfeuer."

Lydia Thiel wünscht sich mehr Transparenz beim Projekt Rosenstraße. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die beiden Gemeinderätinnen hatten am 21. Februar unbedingt an einer Besprechung teilnehmen wollen, zu der Bürgermeister Fath nur seine beiden Stellvertreter Wolfgang Stadler von der SPD und Josef Gerer von der CSU eingeladen hatte. Dazu die Eigentümer der Grundstücke an der Rosenstraße, einem fünf Hektar großen Gebiet nahe am Bahnhof, auf dem Wohnhäuser für bis zu 600 Einwohner entstehen sollen. Der Gemeinde gehört ein Drittel der Grundstücke. Deshalb ist es Inge Dinauer so wichtig, über die Pläne genau Bescheid zu wissen. "Es passiert zuviel hinter verschlossenen Türen. Ich möchte nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden", sagt sie. Es hätte ihr gereicht, still zuhören zu dürfen. Die anderen Eigentümer hätten nichts dagegen gehabt, eine der Anwesenden habe sich sogar für sie ausgesprochen.

Architektin Inge Dinauer hat sich im Bürgerprotest gegen die Ortsmitte engagiert. (Foto: pes)

Die Diskussionen um die Entwicklung des Gebiets ziehen sich seit 30 Jahren hin. Marcel Fath will nun endlich einen Deckel drauf machen. Es sei um Vertragsverhandlungen gegangen, das sei "eine sensible Geschichte", sagt Fath. Vertreter von Bauamt und dem Planungsbüro waren auch zugegen. Die beiden Gemeinderätinnen hätten "eine nicht öffentliche Verhandlungssitzung gestürmt und wollten partout das Rathaus nicht verlassen", erklärt er.

Auch Lydia Thiel glaubt, die Eigentümer hätten vielleicht gar nichts dagegen gehabt, wenn noch mehr Gemeinderäte anwesend gewesen wären. Doch sie räumt ein, dass niemand etwas gesagt habe, als der Bürgermeister sie des Raumes verwies. Sie fühlt sich über das gesamte Projekt Rosenstraße zu schlecht informiert. "Das ist eine einschneidende Sache für den Ort." Die Gemeinderäte erhielten zu wenige Informationen und immer nur aus zweiter Hand. Schriftliche Unterlagen habe sie gar nicht. 20 ehrenamtliche Gemeinderäte hat Petershausen mit seinen etwa 6500 Einwohnern. Thiel findet, da könnten sich alle einmal zusammen setzen und reden. Bisher hat es einen Workshop mit den Gemeinderäten gegeben, dort seien bisherige Pläne "grob vorgelegt" worden. Thiel und die CSU hätten auch gern die Bürger vor dem zweiten Teil des Workshops informiert, der in den nächsten Wochen stattfinden soll. Doch die Mehrheit aus FW und SPD war dagegen. Wolfgang Stadler erklärt: "Die Eigentümer haben sich untereinander noch nicht über alles geeinigt."

Bürgermeister Marcel Fath will schnell Baurecht schaffen. (Foto: Toni Heigl)

Auf allen Seiten ist die Angst zu spüren, dass das Projekt Rosenstraße ähnlich wie die Ortsmitte bis ins Unendliche verzögert und letztlich gegen die Wand gefahren wird. Weder Thiel noch Fath möchten sich einer Flut von Einwendungen der Bürger gegenüber sehen wie beim Thema Ortsmitte. Während Thiel noch mehr Offenheit fordert, will Fath "einen strukturierten Prozess". Er macht deutlich: "Erst kommt die Bürgerbeteiligung, dann das formelle Verfahren." Die Petershausener würden mitnichten vor vollendete Tatsachen gestellt. Möglichen Klagen gegen den Bebauungsplan, der nächstes Jahr aufgestellt werden soll, will Fath mit seinem Vorgehen vorbeugen. "Das muss jetzt klappen", sagt Fath. Für die Bayerische Eisenbahngesellschaft sei die Zahl der Zusteigenden sehr wichtig, daher stünde für Petershausen die Anbindung an den Zugverkehr auf dem Spiel - und für Fath wohl die Wiederwahl 2020.

Alle drei Beteiligten sind erst seit 2014 in ihren Ämtern. Inge Dinauer trat für die Freien Wähler an, verließ aber im Mai 2017 Partei und Fraktion. Die Architektin hatte sich vor ihrer Wahl an den Bürgerprotesten gegen die Bauvorhaben in der Ortsmitte engagiert.

Thiel und Fath beteuern, dass für sie die Sache ausgestanden sei. Beleidigt sei sie nicht, sagt Thiel. "Es ist für mich nicht so dramatisch." Fath lobt Thiels großen ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinde. Inge Dinauer hingegen habe nicht erkennen lassen, dass er sich mit ihr aussprechen könne. "Geredet habe ich mit ihr wirklich genug. Ich habe mich mehr als nur angestrengt", sagt der Bürgermeister. Sogar Mediationen haben es gegeben. "Aber auf die Reden folgen keine Taten", sagt Dinauer. Mit Fath würde sie nur noch in Anwesenheit eines Mediators reden. "Ich kann kein Vertrauen haben, das ist mir völlig abhanden gekommen." Die Anzeige empfindet sie als "persönlichen Affront". Und das räumen letztlich beide ein: Es ist eine persönliche Sache. Dinauer macht der Konflikt offensichtlich zu schaffen, doch sie sagt: "Die zwei Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl bleibe ich auf alle Fälle noch. Ich bin gewählt, ich ziehe das jetzt durch."