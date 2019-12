Die Grünen in Petershausen veranstalten am Samstag, 21. Dezember, ein Winterfest am Pertrichplatz. Von 16 Uhr an sind alle Petershausener eingeladen, um am Winterfeuer mit den Grünen-Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 in den Dialog zu treten. Willkommen sind Familien, Jugendliche und alle, die sich zu einem Plausch bei Glühwein und Punsch treffen möchten.