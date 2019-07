10. Juli 2019, 22:05 Uhr Petershausen/Weichs Stiftungsrat bewilligt Zuschüsse

Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch über Förderanträge aus dem Freistaat entschieden, darunter auch Anträge aus dem Landkreis Dachau. Nach Mitteilung der SPD-Landtagsabgeordneten Doris Rauscher aus Ebersberg, die auch den Landkreis Dachau betreut, wurden für Sanierungen für den Denkmalschutz und die Kulturförderung insgesamt 32 000 Euro bewilligt. Ein Zuschuss in Höhe von 9000 Euro bekam das Erzbischöfliche Ordinariat München für die Konservierung und Restaurierung der Altäre der Filialkirche Mariä Verkündigung in Glonnbercha (Gemeindse Petershausen). 23 000 Euro wurden für die Sanierung eines historischen Anwesens in der Freiherrnstraße in Weichs genehmigt.