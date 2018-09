18. September 2018, 22:03 Uhr Petershausen Warum ökologisches Reisen wichtig ist

Der Buchautor Frank Herrmann hält am Dienstag, 25. September, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Rosenstraße 9 in Petershausen einen Vortrag darüber, welche Probleme der internationale Tourismus mit sich bringt. Außerdem erklärt er, warum faires, ökologisches und klimagerechtes Reisen wichtig ist. Sein Buch "FAIRreisen" wurde 2017 bei der ITB, der größten internationalen Reisemesse, als bestes touristisches Fachbuch ausgezeichnet. Veranstalter sind die Fairtrade-Gemeinde Petershausen, die Kommunale Agenda 21 Gruppe, das Energieforum, der Fairkaufladen und das Reisebüro "Rettig Reisen". Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Der Autor sammelt freiwillige Spenden für ein Kinderprojekt des Vereins "Indienhilfe Herrsching".