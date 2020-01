Viele Menschen haben Angst vor Höhlen und einige zieht es hinunter in das Reich der Nacht. In den Nachrichten wird nur über spektakuläre Unfälle oder Rettungen berichtet, nicht über die tägliche Arbeit eines Höhlenforschers, der seine Freizeit damit füllt. Genau das will Günter Stautz mit einem Vortrag zum Thema "Unterwelten - geheimnisvoll, angsteinflößend oder einfach nur schön?" am Dienstag, 21. Januar, in der alten Aula der Grundschule in Petershausen um 19 Uhr ändern. Seit mehr als 50 Millionen Jahren arbeitet die Natur an der Entstehung von Kalkhöhlen. Der Vortrag gibt Einblicke in die Höhlenentstehung primär im Karstgebirge und in die Aufgaben und Motivation der Höhlenforscher. Diese finden unzählige Betätigungsfelder, in die sie sich einarbeiten können, bevor sie eine Höhle betreten, zum Beispiel die Vermessung und Erstellung von Polygonzügen, die Zeichnung eines Höhlenplans oder das Bestimmen von Flora, Fauna und Gesteine. Oder, bevor es in eine Höhle geht, diese erst einmal auffinden. Wann dampft es wo aus versteckten Höhleneingängen und warum und wie findet man Höhlen ohne Eingang? Einige Antworten soll dieser Vortrag geben, ohne die ganz großen Geheimnisse zu verraten. Die Kosten für die Teilnahme an dem Vortrag betragen fünf Euro.