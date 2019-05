2. Mai 2019, 21:56 Uhr Petershausen Veränderte Abfahrtszeiten

Die Abfahrtszeiten des Regionalbusses 728 von Markt Indersdorf (Marktplatz) bis Petershausen (Bahnhof) sind verändert worden. Wie der "Bahnhofspate" der Station S 2 Petershausen mitteilt, ist die erste Fahrt des Regionalbusses der Linie 728 von Markt Indersdorf nach Petershausen über Weichs, Ebersbach, Asbach und Kollbach zum 1. Mai um fünf Minuten vorverlegt worden - 05.37 auf 5.32. Entsprechend ändern sich auch die Abfahrtszeiten an allen anderen Haltestellen. Der Bus erreicht den Petershausener Bahnhof künftig um 6.01 statt bisher 6.06 Uhr. Dadurch wird der durch den Fahrplanwechsel im Dezember 2018 weggefallene Anschluss an den wichtigen Regionalzug RB 59141 nach München um 6.07 Uhr wieder erreicht. Das Landratsamt Dachau hat damit einen Wunsch von vielen Bus- und Bahnpendlern zeitnah umgesetzt, heißt es in der Mitteilung der Behörde.