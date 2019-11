Die Mütter gegen Atomkraft e.V. bitten auch in diesem Jahr um Spenden, Sachspenden und Lebensmittelpakete für die Kinder aus der Region von Tschernobyl. Das Lebensmittelpaket ist einheitlich und beinhaltet Rosinen, Müsli, Müsliriegel, Kakaopulver, sowie Nussaufstrich, Vitamin-Brausetabletten, Früchtetee, Lebkuchen, zwei Tafeln Schokolade, eine Prinzenrolle, Vitaminbonbons, Spaghetti, Zahnpasta, Zahnbürsten, Shampoo, Seife, Körpercreme und ein Kuscheltier oder kleines Auto, sowie Farbstifte. Das Paket sollte mit einem "P" gekennzeichnet werden. Die Kinder freuen sich jedes Jahr sehr darüber.

Für die Geldspenden (das Konto ist bei der Genossenschaftsbank München) werden medizinisches Gerät, Verbandsmittel und Medikamente an Ort und Stelle gekauft. Außerdem benötigen Kinder und Jugendliche warme Schuhe, Winterkleidung und Spielsachen sowie Bettwäsche. Alle Nebenkosten trägt der Verein, damit die Spenden zu 100 Prozent den Bedürftigen zugute kommen. Abgabe ist in der Woche vom 18. bis 23. November in Petershausen am Tulpenweg 7. Nähere Infos erteilt Doris Stadler unter Telefon 08137 / 45 35.

SZ