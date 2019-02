17. Februar 2019, 21:53 Uhr Petershausen Schutz vor dem Buchsbaumzünsler

Der Buchsbaumzünsler stellt eine ernstzunehmende Gefahr für Zierhecken und Büsche dar und ist bereits im Landkreis Dachau angekommen. In Petershausen hat man im vergangenen Jahr erste Schäden festgestellt. Der Verein für Ortsverschönerung und Gartenbau geht davon aus, dass es 2019 zu weiteren Verlusten kommen wird. Deshalb hat der Verein den Pflanzenschutzexperten der Hochschule Weihenstephan, Thomas Lohrer, eingeladen. Er wird am Mittwoch, 20. Februar, einen Vortrag über den Schädling halten, zeigen wie die Schäden und die Raupe aussehen und welche Behandlungsmöglichkeiten die Gärtner haben, wenn sie ihren Buchs erhalten möchten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Sportgaststätte Olympia in Petershausen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wählt der Verein einen neuen Vorstand.