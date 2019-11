Ferdinand Pregartner inszeniert am Dienstag, 5. November, "Romeo und Julia" von William Shakespeare an der Grundschule Petershausen. Seit einigen Jahren kommt der Schauspieler aus Graz an die Einrichtung und hält Autorenlesungen. Er erzählt Klassiker der Weltliteratur mit Zitaten und Reimen und schauspielert mit einfachen Requisiten dazu. Und er spielt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die Grundschulkinder hat er bereits mit verschiedenen Inszenierungen begeistert. Deswegen hat ihn die Grundschule auch dieses Jahr wieder engagiert, heuer ist eine Tragödie angesagt: "Romeo und Julia" - eine Liebesgeschichte aus dem 16. Jahrhundert. Mit ganz wenig Requisiten entwirrt Ferdinand Pregartner die gesamte Dramatik der Geschichte der verfeindeten Familien Capulet und Montague, und nimmt mit viel Humor und Wortwitz das Publikum in die Zeit und an den Ort der Liebestragödie von Romeo und Julia mit. Nachdem er morgens für Kinder spielt, tritt er abends für Erwachsene am Dienstag, 5. November, auf der Theaterbühne der Grundschule Petershausen auf. Da die Kartenzahl auf 60 Plätze begrenzt ist, gibt es Karten bereits im Vorverkauf zu acht Euro beim "Kreativ-Schreibhandel" Petershausen, Marbacher Straße 1A, Tel. 08137/6328698.