Tag für Tag verfolgen die Kinder an der Grundschule Petershausen vor ihren Klassenzimmerfenstern die Bauarbeiten für die Schulerweiterung. Da liegt es nur nahe, dass die Schüler auch beim traditionellen Richtfest mitwirkten. Mit einer auf ihre Schule umgedichteten Version des Klassikers "Wer will fleißige Handwerker sehen?" bedankten sich die Schüler bei den Handwerkern. Auch den Richtbaum, den Zimmerermeister Hans-Jürgen Schilcher am Dachfirst befestigte, haben die Kinder mit vielen guten Wünschen für ihre Schule dekoriert. Dieses Engagement wurde mit einem Süßigkeitenregen belohnt.

Bürgermeister Marcel Fath (FW) dankte bei der traditionellen Feier allen am Bau beteiligten Fachleuten, Planern, Gemeinderäten und Rathausmitarbeitern für den erfreulichen Baufortschritt, der im Zeit- und Kostenplan liegt. Nun werden noch die letzten Abdichtungsarbeiten am Dach erledigt, parallel bereits im Haus an Bodenbelägen, Sanitärausstattung, Strom- und Wasserleitungen gearbeitet. Gleichzeitig werden Dämmung und Holzverkleidung montiert, so dass die Fassade bald ihr endgültiges Erscheinungsbild zeigen wird. Wenn alles weiter nach Plan läuft, wird der neue Trakt, der die Gemeinde 9,6 Millionen Euro kostet, im März 2020 bereits an die Schule übergeben.