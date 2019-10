An der alten Ziegelei, in fußläufiger Entfernung zum S-Bahnhof Petershausen, entstehen gegenwärtig 60 Mietwohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage. Nun ist der Rohbau fertig. Am Freitag, 11. Oktober, findet ab 12 Uhr das Richtfest für das Bauvorhaben in der Unterfeldstraße statt. Die Planung stammt vom Architekten Titus Bernhard, der mit außergewöhnlichen Entwürfen für Luxus-Villen international bekannt ist. "Titus Bernhard vertritt die Auffassung, dass gehobene Architektur nicht das Privileg einer wohlhabenden Käuferschicht sein darf und widmet sich daher seit einigen Jahren auch dem Mietwohnungsbau", schreibt Bauherr Johannes Schneider in einer Pressemitteilung.

Es entstünden zwei-, drei- sowie Vier-Zimmer-Mietwohnungen mit einem Ausstattungsstandard, der für gewöhnlich gehobenen Eigentumswohnungen vorbehalten sei. Die "raffinierte Architektur" sei wertig, zeitlos und ausgefeilt in den Details und füge sich gleichzeitig elegant und unaufgeregt in die Umgebungsbebauung ein. Die Gebäude entsprechen dem klimaschonenden KfW 55 Energieeffizienzstandard und werden mit einem hohen Anteil an regenerativer Energie beheizt, die mit Wärmepumpe und Solarthermie erzeugt wird. Die Fertigstellung ist für Herbst/Winter 2020 geplant. "Es entsteht moderner, hochwertig ausgestatteter Wohnraum für Menschen jeden Alters und in jeder Lebensphase", so Schneider. Alle Wohnungen seien stufenlos über Aufzüge zu erreichen, was Senioren, aber auch Familien mit Kleinkindern besonders zugutekomme. Die geräumige Tiefgarage werde mit Schnellladestationen für Elektroautos ausgestattet und ein Sharingsystem für E-Lastenräder sei vorgesehen. Der neu entstehende Kindergarten an der Jetzendorfer Straße und der benachbarte Supermarkt, dessen Baubeginn unmittelbar bevorstehe, würden die Infrastruktur in der unmittelbaren Nähe vervollständigen, meint Schneider.

Zum Richtfest werden neben Vertretern aus Politik und Verwaltung, Planern und Fachplanern sowie den beteiligten Baufirmen auch die Nachbarschaft aus der Unterfeldstraße als Gäste erwartet. Das Bauvorhaben gehört laut Schneider zu den größten Wohnungsbauprojekten in der Gemeinde Petershausen seit mehr als drei Jahrzehnten.