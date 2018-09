3. September 2018, 22:09 Uhr Petershausen Reh ausgewichen, in den Graben gefahren

Weil er einem Reh auswich, landete ein 21-Jähriger aus München in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Straßengraben. Gegen ein Uhr morgens war der Mann von Jetzendorf in Richtung Petershausen unterwegs. In einem Waldstück tauchte plötzlich das Reh auf. Der Fahrer wich aus, kam auf der regennassen Straße ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Graben. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt eine Schnittverletzung am Arm und musste im Klinikum Dachau behandelt werden. Das Reh lief unverletzt weiter.