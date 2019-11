Am Mittwochvormittag hat der Fahrer eines Kleintransporters eine 81-jährige Radfahrerin in Petershausen angefahren. Ein Rettungshubschrauber musste die schwer Verletzte in ein Münchner Krankenhaus fliegen. Der 53-jährige Fahrer des Transporters aus Röhrmoos bog auf seinem Heimweg in die Münchner Straße ein. Er übersah die Frau auf dem Radweg. Die 81-Jährige stürzte und zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber sie ins Klinikum Harlaching fliegen musste. Es entstand ein Schaden von 250 Euro.