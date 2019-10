Spätestens seit dem erfolgreichen Volksbegehren zur Artenvielfalt im vergangenen Februar bemühen sich viele Gemeinden, öffentliche Areale als sogenannte Blühflächen anzulegen. In Petershausen gibt es schon seit 2018 das Projekt "Petershausen blüht und summt", bei dem Gartenbauverein und Gemeinde wild blühende Grünflächen schaffen wollen. Doch was simpel klingt, ist in der Praxis offenbar nicht so einfach. "Von unseren Blühflächen sieht man kaum etwas, außer Unkraut", sagt Bürgermeister Marcel Fath (FW) im Gemeinderat. Der politische Wille allein reiche da nicht aus. Denn so eine langfristig immer wieder prächtig blühende Fläche anzulegen und richtig zu pflegen, erfordere Wissen und Erfahrung. Im gemeindlichen Bauhof brauche es dafür neue fachliche Kompetenzen.

In einem landkreisübergreifenden Projekt mit acht Kommunen aus dem Landkreis Freising wird Petershausen deshalb jetzt "die Bauhofmannschaft ausbilden". Das billigte der Gemeinderat einstimmig. Das Arbeitsprogramm mit drei Schulungs-Modulen steht bereits. Auch die praktische Umsetzung ist terminiert: Im November noch sollen geeignete Areale ausgewählt, im Frühjahr angesät, danach im Sommer 2020 und 2021 gepflegt werden. Als Modell-Flächen sind Bereiche rund um den Ostermeier-Weiher vorgesehen, informierte Bürgermeister Marcel Fath (FW). "Es geht dabei um Knowhow-Gewinn." Wichtig sei die Schulung der Mitarbeiter, betonte Günter Fuchs (CSU). "Dann können wir Stück für Stück weitere Flächen entwickeln." Das Projekt wird über den regionalen Entwicklungsverein Dachau Agil mit Fördergeldern in Höhe von 5500 Euro unterstützt. Die Gemeinde selbst muss knapp 5000 Euro als Eigenanteil beisteuern.