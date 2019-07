22. Juli 2019, 21:50 Uhr Petershausen Neue Bürgerbeteiligung für Rosenstraße geplant

Vor dem Hintergrund des geplanten Baugebietes in der Rosenstraße in Petershausen bleiben Gemeinde und Bürger im Gespräch. Nachdem sich im April mehr als 200 Menschen mit einer kritischen Stellungnahme ans Rathaus gewendet hatten, traf sich Bürgermeister Marcel Fath (FW) bereits im Mai mit einigen Vertretern, wie er jetzt in einem offenen Brief bekannt gibt. Die nächste öffentliche Bürgerbeteiligung ist als Planungsworkshop für den Herbst geplant. "Dafür trifft das Planungsteam aus Architekturbüro, Verkehrs- und Bodengutachtern, Fachplanern und Verwaltung gerade die Vorbereitungen", so Fath. Tatsächlich liegen Erschütterungs-, Lärm- und Verkehrsgutachten aktuell bereits vor, ein wegen der geografischen Lage des Areals wichtiges Entwässerungskonzept ist in Arbeit. Dem Projekt gilt in Petershausen große Aufmerksamkeit, da im Planungsgebiet Wohnraum für 800 Bürger in fußläufiger Entfernung vom S-Bahnhof entstehen soll. Die Gemeinde habe damit die Chance, so Fath, "hochwertiges Wohnen im Eigentum für Einheimische, wie auch dringend benötigtes bezahlbares und sozial verträgliches Wohnen in Miete anzubieten."