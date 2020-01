Kabarettist Michael Altinger tritt in der Mehrzweckhalle in Petershausen auf

Am Samstag, 18. Januar, kommt der aus Funk und Fernsehen und als Moderator des "Schlachthof" bekannte Kabarettist Michael Altinger in die Mehrzweckhalle in Petershausen. Altinger ist bereits zweifacher Träger des Bayerischen Kabarettpreises und des Deutschen Kabarettpreises. Mit seinem neuen Programm "Schlaglicht" blickt Altinger mit großer Liebe zum Unfug hinter die Kulissen unserer Gesellschaft. Karten gibt es zum Preis von 22 Euro (Mitglieder des Kulturförderkreises zahlen 18 Euro) im Vorverkauf beim Kreativ-Schreibhandel in Petershausen.