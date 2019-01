13. Januar 2019, 21:43 Uhr Petershausen Kleintransporter stößt mit Auto zusammen

Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 18.20 Uhr in Petershausen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 28-jähriger Augsburger mit seinem Kleintransporter von Mittermarbach nach Untermarbach. "Hierbei überholte er wohl einige vor ihm fahrende Fahrzeuge", heißt es im Pressebericht der Polizei. Zur gleichen Zeit kam ihm der 47-jährige Allershausener mit seinem BMW entgegen. Nach ersten Erkenntnissen hat der 28-Jährige den entgegen Kommenden einfach übersehen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wodurch der BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus nach Pfaffenhofen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Ein Abschleppdienst musste die Autos bergen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Petershausen und Obermarbach mussten wegen des Unfalls ausrücken.