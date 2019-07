17. Juli 2019, 21:37 Uhr Petershausen Kleine Schubertiade

Bevor die drei Künstlerinnen Barbara Sauter (Mezzosopran), Julia Rinderle (Klavier) und Pamela Rachel (Violine) ihr Konzert im Kaisersaal in Ottobeuren geben, präsentieren sie das Konzertprogramm vorab im Rahmen eines Hauskonzertes in Petershausen. Am Donnerstag, 18. Juli, beginnt dieses Konzert um 19 Uhr im großen Pfarrsaal Sankt Laurentius, der Eintritt ist frei. "Eine kleine Schubertiade" haben die Musikerinnen ihr Programm genannt, in dem sie Lieder- und Kammermusik aus Klassik und Romantik zur Aufführung bringen, unter anderem Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert, Franz Liszt und Wolfgang Amadeus Mozart. Auch der erste Satz der "Frühlingssonate" von Ludwig van Beethoven ist Teil des Programms.