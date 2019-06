26. Juni 2019, 22:27 Uhr Petershausen Jugendfeuerwehr zeigt ihr Können

Die Jugendfeuerwehr Petershausen veranstaltet einen Aktionstag, um Jugendliche für die Feuerwehr zu gewinnen. Am Sonntag, 30. Juni, gibt es von 14 bis 15.30 Uhr verschiedene Schauübungen auf dem Feuerwehrhausgelände an der Kirchstraße 32 in Petershausen. Die Besucher können sich unverbindlich informieren und mit den Jugendwarten Günter Rapf, Martin Seemüller, Benedikt Schneider und Florian Kralik sprechen. Die Veranstaltung ist für jedermann geöffnet.