24. Juni 2019, 21:30 Uhr Petershausen Josef Mittl verlässt den Gemeinderat

Josef Mittl legt nach mehr als sechs Jahren sein Mandat als Gemeinderat in Petershausen nieder. Der Kommunalpolitiker der Freien Wähler scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Gremium aus. "Ich habe mich im Freie-Wähler-Team immer wohl und wertgeschätzt gefühlt. Die Entscheidung, mich aus der politischen Arbeit zurück zu ziehen, ist mir nicht leicht gefallen - die Gründe dafür sind aber ausschließlich in persönlichen Themen zu suchen", wird Mittl in einer Pressemitteilung zitiert. Als Vereinsmitglied bleibe er den Freien Wählern weiterhin sehr verbunden. Die kollegiale Teamarbeit mit seiner Fraktion und Bürgermeister Marcel Fath (ebenfalls Freie Wähler) werde ihm fehlen.

2013 war Josef Mittl als Nachfolger von Hildegard Kißlinger in den Gemeinderat gekommen und hat sich im Finanz-, Rechnungsprüfungs- und Sozialausschuss engagiert. "Der Gemeinderat wird ein ausgleichendes und wertvolles Mitglied verlieren", schreiben die Freien Wähler. Aufgrund seiner offenen Art sei Mittl ein gefragter Ansprechpartner für die Gemeindebürger gewesen und habe so viele Impulse in den Gemeinderat getragen. Er sei von den Freien Wählern und Gemeinderäten der anderen Fraktionen sehr als Kollege geschätzt worden. In der Sitzung am Donnerstag, 27. Juni, wird Mittl offiziell verabschiedet.