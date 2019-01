21. Januar 2019, 21:58 Uhr Petershausen Internationales Chorkonzert

Antonín Dvořáks Messe in D steht im Mittelpunkt eines internationalen Konzerts, das der Gemischte Chor Petershausen Anfang des Jahres in Schönbrunn und München veranstaltet, ein Werk des tschechischen Komponisten, das durch seine Kontraste und Dynamik und seine raffinierte Harmonik besticht. Dvořák schreibt über sein Werk in einem Brief an den Auftraggeber und Mäzen: "Es könnte heißen: Glaube, Hoffnung und Liebe zu Gott dem Allmächtigen und Dank für die große Gabe, die mir gestattete, dieses Werk zum Preis des Allerhöchsten und zur Ehre unserer Kunst glücklich zu beenden."

Zusammen mit dem Prager Chor Hlahol, Sängerinnen und Sängern des Deutsch-Französischen Chors München, Solisten aus Prag und Dachau, dem Kammerorchester Petershausen und Prager Musikern des Orchestervereins Artn wird der Petershausener Chor geistliche Musik zu Gehör bringen, neben der Dvořák-Messe unter anderem das gewaltige Pater noster von Giuseppe Verdi, sowie das Ave Maria aus Verdis Oper "Otello", arrangiert für Orchester. Die Leitung hat Roman Novak, Chorleiter der Petershausener und Regens Chori von Hlahol Prag.

Die Prager Sänger und Instrumentalisten sind bereits gute Freunde und musikalische Partner der Petershausener. Mit besonderer Freude registriert man in Petershausen die Teilnahme des Deutsch-Französischen Chors, der im Jahr 2018 auf eine fünfzigjährige Geschichte zurückblicken kann, ein Jubiläum, das auch Petershausen mit seiner französischen Partnergemeinde Varennes-en-Argonne begehen konnte. Der Chor freut sich auch auf eine erneute Zusammenarbeit mit dem Petershausener Kammerorchester unter der Leitung von Eugen Tluck

Die Konzerte finden statt am Samstag, 26. Januar, in Sankt Michael um 19 Uhr in München-Berg am Laim und am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr in der Schönbrunner Kirche Sankt Josef, Die Petershausener Kirche wäre zu klein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.