Die "Aktive Schule Petershausen" lädt am Donnerstag, 9. Januar, sowie am Montag, 13. Januar, zu Infoabenden über das Lernen an der "Aktiven Schule" und deren Schulkonzept ein. Beide Veranstaltungen beginnen um 18.30 Uhr im Schulgebäude in der Jetzendorferstraße 6. Die Veranstaltung am 9. Januar wird die Grundschule zum Thema haben, am 13. Januar geht es indes um die Mittelschule. Weitere Informationen sind im Internet unter www.freilernen.de erhältlich oder auch telefonisch unter 08137/304481.