1. Februar 2019, 21:58 Uhr Petershausen Hotspots aus EU-Mitteln

Unterwegs schnell eine Messenger-Nachricht verschicken, sich im Netz informieren oder eine Adresse suchen - kostenlose Wlan-Hotspots machen das bequem und vor allem ohne finanziellen Aufwand möglich. Bald auch in Petershausen. Denn die Gemeinde hat sich erfolgreich beworben um einen Zuschuss der Europäischen Union aus dem Programm WiFi4EU (Wireless Fidelity für Europa), wie Bürgermeister Marcel Fath (FW) im Gemeinderat berichtete.

Kostenloser Internetzugang in Parks, auf großen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, Bibliotheken, Gesundheitszentren und Museen überall in Europa - diese Vision soll mit den Fördergeldern Wirklichkeit werden. Und zwar nicht nur in Städten, wo bereits jetzt an zentralen Punkten, in öffentlichen Einrichtungen oder Gastronomiebetrieben vielfach so ein Service angeboten wird, sondern mit den EU-Mitteln nun gezielt auch auf dem Land. Aus dem Budget von 120 Millionen Euro, die zwischen 2018 und 2020 abrufbar sind, erhält jede Gemeinde 15 000 Euro. Einzige Vorgabe ist, dass mit dem Geld Wlan-Anbindungen installiert werden, die dann mindestens drei Jahre lang kostenlos bleiben. In Petershausen will man den Betrag nutzen, um an zentralen Punkten kostenfreie öffentliche Hotspots einzurichten. Wo genau, das will nicht die Verwaltung festlegen. Vielmehr sind die Bürger jetzt aufgerufen, geeignete Orte zu benennen.