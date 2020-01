Ein Güllefass ist am Donnerstagmorgen bei Petershausen in den Straßengraben gekippt, der Inhalt musste vor der Bergung abgepumpt werden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-jähriger Allershausener gegen 7.40 Uhr mit einem Traktor mit Güllefass von Untermarbach in Richtung Petershausen unterwegs. Kurz nach Untermarbach überholte eine 50-jährige Autofahrerin das Gespann. Beim Wiedereinscheren touchierte die Frau aus Vaterstetten den Traktor. Der 30-Jährige versuchte noch auszuweichen, deshalb kippte das Güllefass nach rechts in den Straßengraben. Nur aufgrund einer hohen Böschung wurde ein komplettes Umkippen und Auslaufen verhindert. Erst nachdem etwa 20 000 Liter Gülle in ein Ersatzfass gepumpt wurden, konnte der Hänger geborgen werden. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.