8. Juli 2019, 21:40 Uhr Petershausen Gemeindefest mit Trommelkünstler

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kemmoden-Petershausen lädt zu ihrem Gemeindefest ein. Am Vorabend des Festes, am Samstag, 20. Juli, gibt es um 19 Uhr in der Segenskirche "Vorabendmusik" mit den unterschiedlichsten Musikgruppen. Anschließend haben die Gäste Gelegenheit, den Abend bei einem Gläschen Aperol Spritz, Wein oder Bier ausklingen zu lassen oder sich auch am Buffet zu stärken. Der Festtag am Sonntag, 21. Juli, um 10.30 Uhr beginnt mit einem Familiengottesdienst "Wasser ist mehr". Als Gast tritt der Trommelkünstler aus Nigeria Ifeanyi C. Okolo auf. Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen, Kaffee und Kuchen.