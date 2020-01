Der Ortsverband der Grünen in Petershausen zeigt am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr im Café Kloiber den Film "Die Wiese - ein Paradies nebenan" von Jan Haft. Die Dokumentation ist ein Aufruf zum achtsamen Umgang mit einem Lebensraum, dessen fortschreitender Rückgang schwerwiegende Auswirkungen hat. Denn gerade in den vergangenen Jahren hat die Qualität der ländlichen Lebensräume für den Naturschutz stark abgenommen und der Erhalt dieser artenreichen Grünlandflächen wird immer schwieriger. Der Eintritt ist kostenlos.