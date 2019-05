9. Mai 2019, 22:11 Uhr Petershausen Eine Hommage an das Grundgesetz

Die VHS lässt die Verfassung bei einen Musikabend hochleben

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland feiert heuer seinen 70. Geburtstag. Anlässlich dessen will Karl Kühbandner zusammen mit der Sopranistin Veronika Werner und der Pianistin Anna Nam-Winkler am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr in der alten Aula der Grundschule Petershausen "eine durchaus kritische Hommage" auf die Bühne bringen. "Unsere Verfassung ist als Schutzraum für Menschenwürde, Freiheit, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit nicht hoch genug einzuschätzen und es gilt immer aufs Neue, das wirkliche Leben an diesen Grundsätzen zu orientieren", heißt es in der Einladung des Veranstalters, der VHS Petershausen. Um die Grundlagen des Zusammenlebens der deutschen Gesellschaft wurde immer wieder heftig gerungen, etwa die Wiederbewaffnung, die Notstandsgesetze oder die Form der Wiedervereinigung. An diesen und anderen Beispielen soll der Charakter und Zustand des Grundgesetzes dargestellt und kommentiert werden, in Wort und Bild, aber auch durch kritische und manchmal witzige Songs. Mit dabei sind auch die Sängerin Veronika Werner, die viele in Petershausen von ihrem letztjährigen wunderbaren Abend mit französischen Chansons kennen, und Anna Nam-Winkler, eine weit über Petershausen hinaus gefragte Pianistin und Klavierbegleiterin. Der Eintritt kostet sechs Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 08137/6459950 ist erwünscht.