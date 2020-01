Unbekannte sind in den Ferien in die Grundschule im Pfarrangerweg eingebrochen. Sie entwendeten einen Router sowie Bargeld im Wert von 50 Euro. Die Täter kletterten laut Polizei offenbar über das am Gebäude befindliche Gerüst auf das Schuldach und gelangten so anschließend über ein Dachfenster ins Innere. Die Polizei Dachau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08131/5610.