Ein unbekannter Täter brach im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag in das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde und des dazu gehörigen Kindergartens in der Rosenstraße in Petershausen ein. Der Täter hebelte jeweils das Toilettenfenster der beiden Gebäude auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Er erbeutete fast 1000 Euro Bargeld. An den aufgehebelten Fenstern und an Teilen der Inneneinrichtung entstand ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, denen in der Tatnacht Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.