Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag aus einer nicht abgesperrten Garage in der Münchner Straße in Petershausen ein Mountainbike gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hielt der Dieb zuvor auf anderen Grundstücken nach möglicher Beute Ausschau. Er durchwühlte mehrere Schuppen und offene Fahrzeuge, die in Garagen parkten. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizeiinspektion Dachau bei rund 500 Euro. Die Polizei schreibt in ihrem Pressebericht: "Wir können nur den Tipp geben, Gebäude und Fahrzeug stets verschlossen zu halten."