13. Mai 2019, 21:52 Uhr Petershausen Die Physik des Klimawandels

Schaffen wir es noch, die in Paris vereinbarten Klimaziele von 1,5 oder zwei Grad Temperaturanstieg einzuhalten? Zum unverändert hohen Ausstoß von Treibhausgasen kommt, dass mit den Emissionen Prozesse in Gang gesetzt werden, die den Klimawandel beschleunigen und, einmal angestoßen, kaum noch zu bremsen sind. Zu diesen "Kipp-Prozessen" gehören das Schmelzen des arktischen Eises und das Auftauen der Permafrost-Böden auf der Nordhalbkugel. In seinem Vortrag erläutert der Physiker. Rolf Trzcinski solche Prozesse und ihren Einfluss aufs Wetter. Der Vortrag findet am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Café Landleben, Zentrum für Familien Kirchstraße 7, in Petershausen statt. Der Eintritt ist frei.