Die Bürgerversammlungen in der Gemeinde Petershausen stehen heuer unter dem Motto "Petershausen 2029 - Lebenswert in die Zukunft". In der Gemeinde wird überall gebaut. Wohnraum-, Einkaufs- und Parkmöglichkeiten werden geschaffen. Dafür sind auch Investitionen in die Infrastruktur nötig. Petershausens Bürgermeister Marcel Fath (FW) wird zu diesen Themen Stellung nehmen und Fragen der Bürger beantworten. Die Bürgerversammlungen finden an folgenden Terminen statt: Dienstag, 5. November, für die Bereiche Petershausen mit Wasenhof, Ziegelberg, Sollern, Lindach, Göpertshausen und Mühldorf im Katholischen Pfarrheim, Kirchstraße 17. Mittwoch, 6. November, für Kollbach, Piflitz, Höckhof, Siedlung "Beim Wendelstein", Glonnbercha, Berghanerl und Weißling im Gasthof Ostermair, Dachauerstraße 1. Dienstag, 12. November, für Obermarbach, Mittermarbach, Freymann, Oberhausen und Speckhof im Feuerwehrhaus, Dorfstraße 13, sowie Mittwoch, 13. November für Asbach, Feuerwehrhaus Göppertshausener Weg. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19 Uhr.