Die Zwischentöne aus Petershausen laden zu einem Adventskonzert in die Pfarrkirche Sankt Laurentius ein, das am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr stattfindet. Begleitet wird der Chor von Jonas Wittmer (Gitarre) sowie Julie Optenhövel und der Pianistin Anna Winkler-Nam am E-Piano. Wie jedes Jahr wird das Konzert auch von Bläsern der Blaskapelle Petershausen mitgestaltet. Der Eintritt ist frei. Auch heuer bitten die Zwischentöne wieder um Spenden für einen guten Zweck.