10. Mai 2019, 22:05 Uhr Petershausen Besichtigung der Peterskirche

Die Hausbesuche des Landesvereins für Heimatpflege wollen qualitätvolle Architektur fördern. Mitglieder, Architekten, Bürgermeister, Fachbehörden und Bürger schauen sich unter dem Motto Schauen, Erleben, Begreifen jeweils an einem Freitagnachmittag ein Gebäude vorgestellt. Am Freitag, 17. Mai, wird von 15 bis 17 Uhr am Beispiel der Peterskirche in Petershausen die Einpassung eines Kirchenraums in das Gesamtkonzept aus Gemeindezentrum und Kindergarten gezeigt. Weitere Informationen gibt der Bauberater des Landesvereins, Vinzenz Dufter, unter der Telefonnummer 089/286629-19.