5. Dezember 2018, 21:39 Uhr Petershausen "Baroque in London"

Das Jahr 1700 teilt die englische Musikgeschichte in zwei grundverschiedene Zeitalter. Waren Renaissance und Frühbarock ganz vom English Spirit der Consort-Musik und melancholischen Lautenklänge geprägt, eroberte im 18. Jahrhundert der italienische Musikgeschmack vehement die Insel. Das Ensemble L'Estro stellt dieses brisante künstlerische Spannungsfeld zwischen altehrwürdiger englischer Musiktradition und der Erfolgsgeschichte des italienischen Gusto in England in den Mittelpunkt seines diesjährigen Adventskonzerts "Baroque in London", das am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Segenskirche in Petershausen stattfindet. Es erklingen Werke von John Dowland, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Sammartini, Charles Avison und Francesco Geminiani. Als Gastsolistin begrüßt L'Estro die Harfenistin Johanna Schellenberger. Eintritt frei, Spenden willkommen.