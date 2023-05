Benjamin Sedlmair baut in seinem Garten in Petershausen Azolla, eine Pflanze mit enormen Potenzial, an: Sie bindet viel CO₂, lässt sich als Düngemittel einsetzen und als Soja-Ersatz an Tiere verfüttern. Über einen jugendlichen Visionär.

Von Anna Schwarz, Petershausen

Aus dem getrübten Wasser seines Versuchsbeckens fischt der 15-jährige Benjamin Sedlmair grünbraune Pflanzenkügelchen. Sie sind nicht mal so groß wie ein Reiskorn, könnten aber ein Gamechanger im Kampf gegen den Klimawandel sein. Denn: Die Pflanze kann wahnsinnig viel CO₂ binden. Nicht nur in seinem Garten neben den S-Bahn-Gleisen baut er den Algenfarn Azolla in einem Becken an, vor rund einem Monat startete er auch ein Versuchsprojekt in einem nahegelegenen Weiher. Für seine Idee, den Klimawandel mit Azolla zu stoppen, wurde der Schüler jüngst auch vom Verein Dachau Agil als "Pionier des Wandels" ausgezeichnet.