7. Juni 2019, 22:23 Uhr Petershausen Auszeichnungen für kleine Gärtner

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege lädt zu einer Preisverleihung in den Obstgarten des Ortsvereins in Petershausen. Am Samstag, 8. Juni, um 14 Uhr öffnen sich die Tore für die Gäste. Im Fokus steht dabei, Kindern die Wertschätzung für Lebensmittel und Wissen über die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt zu vermitteln. Die Preisverleihung geht von einem Ausschreiben des Landesverbands aus. Geehrt werden Kindergruppen, die Aktionen zum Thema Streuobstwiese gemacht haben. Mache haben sich praktisch mit der Gartenarbeit beschäftigt, andere haben die Produkte im Kochtopf verarbeitet. Herausgestochen haben dabei die "Gartenpiraten" aus Tandern sagt Maria Bürckstümmer, die Jugendreferentin des Kreisverbands Dachau. Sie haben ein ganzes Fotoalbum mit ihren Aktionen gefüllt. Dafür gibt es den ersten Preis in Form einer große Saftpresse. Außerdem fahren die Sieger zur Landesgartenschau in Wassertrüdingen und dürfen sich gegen die Gewinner der anderen Kreisverbände behaupten. Die Besucher werden auch kulinarisch umsorgt.