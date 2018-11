14. November 2018, 21:28 Uhr Petershausen "Alles Kunst!"

Die Ausstellung "Alles Kunst!" öffnet am Samstag und Sonntag, 17. / 18. November ihre Pforten in der Mehrzweckhalle Petershausen für Malerei, Kunsthandwerk und Musik. Die Vernissage am Freitag, 16. November, um 20 Uhr wird von der Petershausener Jazzband P-Town-New-Blood in Stimmung gebracht, außerdem gibt es ein "Künstlercafé" mit Kuchen und Imbiss. Öffnungszeiten Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr, Eintritt für Erwachsene ein Euro.