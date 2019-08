Abgestelltes Auto geht in Flammen auf

Vollständig ausgebrannt ist am Sonntagmorgen ein Auto im Petershausener Ortsteil Weißling. Laut Polizeibericht hatte ein 55-jähriger den Wagen gegen 4.50 Uhr in seiner Hofeinfahrt abgestellt, als er bemerkte, dass aus dem Motorraum Qualm aufstieg. Geistesgegenwärtig fuhr er den Pkw aus der Hofeinfahrt heraus auf eine Wiese und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Kollbach und Petershausen löschten das lichterloh brennende Auto. Brandursache dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug sein. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 6000 Euro.