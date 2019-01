16. Januar 2019, 21:46 Uhr Petersberg Studienabend behandelt Römerbrief

Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg veranstaltet am Sonntag, 20. Januar, von 17 Uhr bis 20 Uhr einen Studienabend zum Römerbrief 9-11 mit dem Thema "Die Gnade der Verstockung". Die Leitung haben Pfarrer Josef Mayer, Josef Steiner und Peter Heimann ein. Der Apostel Paulus zeigt im Römerbrief, dass Verstockung eines Menschen oder gar eines ganzen Volkes eine theologische Dimension haben kann: "Verstockung geschieht, weil jetzt die Zeit noch nicht reif ist zum Verstehen, weil der Kairos, der von Gott geschenkte günstige Zeitpunkt noch nicht gegeben ist, an dem die Tiefe des Evangeliums Jesu Christi von Juden und Christen geglaubt, erkannt und gelebt werden kann." An diesem Studienabend zeichnet Josef Steiner die Motive und Gedankengänge des Paulus nach. Nähere Informationen etwa zur Anmeldung erhalten Interessierte bei der katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter der Telefonnummer 08138/93130 oder im Internet unter dem Link www.der-petersberg.de.