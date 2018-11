1. November 2018, 21:47 Uhr Petersberg Krippenfiguren selber gestalten

In der katholischen Landvolkshochschule Petersberg findet von Montag, 12. November, bis Mittwoch, 14. November, das Seminar "Kreativwerkstatt für den Advent - Krippenfiguren, Märchenpuppen und mehr" statt. Die Teilnehmer können dabei ihre eigenen Krippenfiguren oder Märchenpuppen gestalten. Das Grundmaterial besteht aus bunter Schafwolle und wird mit der Nadel gefilzt. Man kann auch Strohsterne basteln, Transparentsterne falten und andere Dinge aus Naturmaterial für die weihnachtliche Zeit herstellen. "Dazwischen gibt es schöne Geschichten und spirituelle Gedanken, die den Sinn der Vorweihnachtszeit erschließen", heißt es in einer Pressemitteilung. Ruhige Musik und angenehme Gespräche begleiten das kreative Tun. "Wer Anregungen sucht für die Adventsgestaltung in der Wohngruppe oder im Einrichtungsalltag, wer persönliche Geschenke machen möchte, der sollte sich anmelden." Es sind keine Vorerfahrungen nötig. Nähere Informationen etwa zur Anmeldung erhalten Interessierte bei der Landvolkshochschule Petersberg unter Telefon 08138/93130 oder im Internet unter dem Link www.der-petersberg.de.