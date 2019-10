Weihnachten steht meist zu schnell vor der Tür. Alle Väter und Kinder, die sich nicht überrumpeln lassen wollen, können sich vom 1. bis 3. November am Petersberg mit dem Bau einer Krippe vorbereiten. Dabei sollen Kinder und Väter darüber ins Gespräch kommen, was diese weihnachtlichen Elemente für sie bedeuten. Sie können ihre Entdeckungen gleich bildhaft zum Ausdruck bringen. So entstehen ganz persönliche Weihnachtsbotschaften für Zuhause. Der Holzbildhauer und Sozialpädagoge Uli Winkler begleitet die Teilnehmer bei ihrer weihnachtlichen Entdeckungsreise. Das gemeinsame Basteln beginnt am Freitag, 1. November um 18 Uhr und endet am Sonntag, 3. November um 14 Uhr. Der Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 100 Euro und für Kinder bis 12 Jahre 40 Euro, inklusive Übernachtung und Verpflegung. Weitere Informationen und Anmeldung unter 08138 93130 oder www.der-petersberg.de.